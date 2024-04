‘Crias’ Endrick e Luís Guilherme celebram reação do Palmeiras

Luís Guilherme entrou no segundo tempo e fez o gol da virada espetacular do Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon))

Dois dos maiores destaques da virada histórica do Palmeiras sobre o Independiente Del Valle, na noite desta quarta-feira (24), foram Endrick e Luís Guilherme. Cada um fez um gol na vitória por 3 a 2 sobre os equatorianos, em Quito, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores – o outro foi de Lázaro. Autor do gol que selou a vitória, Luís Guilherme não conseguia se conter à beira do campo.

“Momento unico para mim. Jogo dificil, estava 2 a 0 e viramos. Estou dfeliz em fazer o gol da vitora, nosso time foi resiliexnte e venceu no momengto certo. O Palmeiras é o time da virada”, festejou.

Endrick rasga elogios a Abel Ferreira

Quando o Palmeiras ainda estava muito mal no jogo, foi o gol de Endrick, no fim da primeira etapa, que abriu o caminho para a reação. O jovem atacante, que deu lugar a Lázaro na segunda etapa, colocou a reação na conta do técnico Abel Ferreira.

“Abel é inegavelmente um excelente treinador. Ele corrigiou a equipe no intervalo. No segundo tempo, afinal, viemnos diferentes e isso foi essencial para a nossa virada. Aqui é sempre dificil por causa da altitude, não estamos acostimados e sabemos que, em resumo, não pode peressionar sempre. O Del Valle é bom, mas viemos para ganhar e conseguimos”, comentou.

