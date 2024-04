Veiga admite mau momento pelo Palmeiras: ‘Me dedicando para melhorar’

O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Independiente Del Valle, durante partida v..lida pela fase de grupos, da Copa Libertadores, no Est..dio Banco Guayquil. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Nem mesmo a virada histórica do Palmeiras por 3 a 2, em cima do Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, pela Libertadores, fez com que Raphael Veiga ficasse satisfeito com o que vem desempenhando em campo. Após a partida no Equador, o meia usou suas redes sociais e admitiu que não vive um grande momento no Verdão.

“Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidade e nunca me esconderei delas. Sou muito feliz de participar dessa equipe. Focada, resiliente e pronta para passar por qualquer situação, em qualquer lugar. Parabéns, Luís Guilherme. Muito feliz por você e pelo gol que tanto buscava ter saído em um jogo especial”, escreveu Veiga.

Veiga começou a partida nesta quarta-feira, mas teve uma atuação bastante discreta. No segundo tempo, ele deu lugar a Lázaro. Coincidentemente, o Palmeiras conseguiu a virada justamente quando o camisa 23 já não estava mais em campo.

Veiga pode acabar poupado em clássico

No último domingo, Abel Ferreira afirmou, em entrevista coletiva, que o jogador não estava bem e era culpa do próprio treinador que não o poupava. Veiga tem sete gols e quatro assistências em 18 jogos, mas vem atuando como titular nos últimos 13 jogos do Palmeiras.

Assim, surge a possibilidade de Raphael Veiga ser poupado diante do São Paulo. Aliás, as equipes se enfrentam na segunda-feira (29), às 20h, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

