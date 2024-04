Flamengo desembarca no Rio após derrota para o Bolívar na Libertadores

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (25), após a derrota para o Bolívar por 2 a 1, na altitude de La Paz, pelo Grupo E da Libertadores. A delegação chegou no aeroporto Galeão por volta das 6h30 sem a presença de torcedores e qualquer entrevista. Com o revés, o Rubro-Negro perdeu a invencibilidade na temporada.

Além disso, os comandados de Tite viram o adversário boliviano disparar na liderança da chave com 9 pontos. Enquanto isso, a equipe carioca estacionou nos 4 pontos, restando três rodadas para o fim da primeira fase do torneio continental. Palestino e Millonarios, com um jogo a menos em relação aos dois times, se enfrentarão nesta quinta-feira, às 21h, no Chile.

O melhor resultado para os rubro-negros seria o do empate. Se o Millonarios vencer por um gol, o Fla segue na vice-liderança pelo saldo. Se o Palestino ganhar, o Rubro-Negro também fica no segundo lugar.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro jogará novamente fora de casa, desta vez diante do Palestino, dia 7 (terça-feira), às 21h (de Brasília), enquanto a equipe boliviana visita o Millonarios, no dia seguinte, às 21h (de Brasília).

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro e tenta retomar a liderança. No próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), o time mede forças com o Botafogo, ás 11h (de Brasília).

