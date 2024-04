António não corre riscos no Corinthians, mas precisa de ‘resposta rápida’

A fase do Corinthians não é boa. Com três derrotas seguidas, quatro partidas sem marcar um gol e uma verdadeira crise nos bastidores, o Timão tenta voltar aos eixos na temporada para tentar colher algum fruto. Contudo, o comandante da embarcação, António Oliveira, não corre riscos neste momento.

Apesar dos resultados ruins recentes, o treinador não será demitido neste momento. Membros da diretoria e até da comissão técnica entendem que os bastidores impedem o português de conduzir seu trabalho. Entretanto, António Oliveira sabe que, se não começar a entregar resultados, pode perder o seu emprego.

António Oliveira e companhia, inclusive, já chegaram ao clube sabendo que precisariam de resultados para ter vida longa no Corinthians. Afinal, quando chegou ao Parque São Jorge, a equipe vinha de cinco derrotas seguidas e na zona de rebaixamento no Campeonato Paulista. Apesar de uma boa recuperação, o Timão acabou eliminado na fase de grupos do Estadual, mas serviu para dar respaldo ao treinador.

No entanto, o começo ruim no Brasileiro e a última derrota na Sul-Americana pesaram bastante no clima dentro do clube. Se o Corinthians não vencer o Fluminense no domingo e, novamente não apresentar bom futebol, a tendência é que a pressão em cima de António Oliveira aumente ainda mais.

António Oliveira tem 13 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas, o que dá um aproveitamento de 66,6%. Internamente, existe um sentimento de confiança que a equipe vai conseguir dar a volta por cima. Contudo, a resposta precisa ser rápida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.