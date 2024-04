Vasco pode ter mudanças na escalação diante do Criciúma, em São Januário

Medel retornou do Chile e pode retornar ao Vasco diante do Criciúma - (crédito: Leandro Amorim)

Depois da derrota para o Fluminense, o Vasco tem aproveitado a semana cheia para recuperar jogadores e chegar mais forte para o duelo com o Criciúma, em São Januário. Assim, o técnico Ramón Díaz pode promover mudanças no duelo que acontece no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília).

No treinamento desta quarta-feira (24), o comandante teve um reforço importante. Trata-se de Medel, que se juntou ao grupo no CT Moacyr Barbosa. Vale lembrar que o capitão cruz-maltino viajou para o Chile na semana passada e ficou fora dos jogos contra Red Bull Bragantino e Fluminense. O clube o liberou para acompanhar de perto a saúde de sua mãe.

Além disso, no meio-campo, quatro jogadores disputam três vagas. Entre eles, estão Sforza, Mateus Cocão e Galdames, que foram titulares nas três primeiras rodadas. Contudo, Hugo Moura teve uma ótima estreia, diante do Tricolor, e deu a assistência para o gol de Vegetti. Na coletiva de imprensa, Ramón teceu muitos elogios ao jogador, que se apresentou nesta quarta-feira (24) à torcida vascaína.

A torcida também convive com a expectativa para o retorno de Dimitri Payet, que tem evoluído na recuperação de uma lesão no joelho direito. Mesmo que o francês tenha sentido dor no local durante a atividade de terça-feira (23) há chances de que ele seja relacionado e fique como opção no banco de reservas.

Por fim, Rossi e David foram titulares ao lado de Vegetti, porém Rayan tem agradado à comissão técnica. O jovem é uma das principais promessas do Vasco e tem entrado muito bem nas partidas.

