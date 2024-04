Ex-BBB é técnico em Andorra e leva time à final da copa nacional

O ex-BBB Hadson Nery conseguiu um grande feito fora das telinhas. Atualmente, ele é treinador de uma equipe em Andorra. Sob o seu comando, o Pas de La Casa superou o Inter Escaldes nos pênaltis e se classificou para a decisão da copa nacional. A propósito, eles aguardam o vencedor do confronto entre Atlètic e Santa Coloma para conhecer seu adversário na final.

Conhecido como Hadballa, o técnico se tornou famoso no Brasil após ser um dos integrantes da edição de 2020 do Big Brother Brasil. No entanto, ele ficou em um curto período na casa mais famosa do Brasil. Afinal, foi o terceiro eliminado da edição. Aliás, criou uma reputação negativa, pois criou uma estratégia de teste de fidelidade. No caso, seu plano era que Lucas seduzisse Mari Gonzalez, que vivia relacionamento com Jonas, outro ex-BBB.

Após o plano, as mulheres descobriram a intenção de Hadson e o questionaram a respeito da sua estratégia. Além disso, houve uma discussão ríspida, e as sisters o chamaram de “machista”. Motivo para que ele caísse no choro, pois revelou que seria pai.

Apesar da curta participação na edição de 2020 do Big Brother, Hadson passou a fazer sucesso nas redes sociais. Principalmente, com a hashtag #FaleiTôLeve, que se tornou até um bordão do mesmo ainda dentro do BBB.

Carreira do ex-BBB no futebol

Hadballa é natural de Belém do Pará e iniciou sua trajetória no futebol aos 14 anos, nas categorias de base do Corinthians. Para conseguir fazer o teste em São Paulo, ele encarou uma viagem de três dias de ônibus. Sua primeira oportunidade como profissional foi, entretanto, no Remo, clube de sua cidade natal.

Posteriormente, ainda atuou por Paysandu, Tuna Luso, Bragantino-PA, Paraná, Boavista e Brasil de Pelotas. Defendeu também o Nacional, do Uruguai, assim como clubes de Portugal e Ucrânia. A decisão de investir no futebol teve como objetivo dar melhores condições para a sua família.

“Nunca visei fama, sempre visei o dinheiro de que precisava”, esclareceu.

Depois de pendurar as chuteiras, priorizou continuar dentro do futebol, mas passou a estudar para assumir a função de técnico. Hadson realizou cursos de treinador da CBF e, antes de ir para Andorra, acumulou passagens por Varginha, de Minas Gerais, e Santos do Amapá.

