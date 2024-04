Relacionado, Calegari pode voltar a jogar pelo Fluminense após mais de um ano

Calegari está entre os relacionados do Fluminense para o duelo com o Cerro Porteño - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Recuperado de lesão, Calegari é uma das novidades entre os relacionados do Fluminense para o duelo com o Cerro Porteño, no Paraguai, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (25), pela Libertadores. Assim, o jogador, que deve iniciar no banco de reservas, pode voltar a atuar com a camisa tricolor após um ano e dois meses.

Dessa forma, o último jogo oficial do lateral-direito pelo time carioca aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2023. Na ocasião, o atleta esteve em campo no revés por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, o Tricolor optou por emprestá-lo ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ex-equipe de Douglas Costa. Por lá, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Antes disso, Calegari protagonizou um lance polêmico na derrota no clássico diante do Botafogo por 1 a 0, também pelo Carioca. Na época, o jogador perdeu um pênalti quando o jogo estava empatado em 0 a 0. e não abriu o placar. Minutos depois, o Glorioso estufou a rede e saiu de campo com a vitória. Nas redes sociais, muitos torcedores teceram críticas ao atleta, que acabou perdendo espaço no elenco.

Em fevereiro de 2023, a equipe norte-americana pagou 300 mil euros pelo empréstimo (cerca de R$ 1,6 milhão). A opção de compra era de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões), porém a lesão dificultou a saída em definitivo. O Fluminense é detentor de 90% dos direitos econômicos do atleta, cujo contrato com o clube das Laranjeiras vai até dezembro de 2025.

Cria da base tricolor



