Repórter mirim a Artur Jorge: ‘Não atenda ligação de Cristiano Ronaldo’

Artur Jorge recebe Henrique Glorioso na concentração do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução do Instagram/@henriqueglorioso)

O técnico Artur Jorge caiu nas graças da torcida do Botafogo após as três vitórias consecutivas, com o time jogando para frente e convencendo o público. No entanto, o destino pode pregar peças no Mais Tradicional, como ocorreu na metade de 2023. O comandante, então, já está avisado. Sendo assim, não pode, sob qualquer hipótese, atender a uma ligação do atacante Cristiano Ronaldo. E quem o alertou foi um repórter mirim: o famosíssimo Henrique Glorioso.

Henrique é torcedor do Botafogo e teve acesso ao treinador após a vitória do Alvinegro sobre o Universitario (PER) por 3 a 1, na última quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos. O pedido ao técnico Artur Jorge viralizou nas redes sociais.

“Não atenda ligação de Cristiano Ronaldo”, aconselhou.

Artur Jorge, sorrindo, respondeu.

“Pode deixar. Só do Botafogo, está ok?”, divertiu-se o treinador bracarense.

Na última vez que Cristiano Ronaldo ligou para um treinador do Botafogo, o clube viu o título brasileiro escapar. Em 2023, o também português Luís Castro levou o time alvinegro à liderança disparada do Brasileirão até receber um telefonema do gajo, que o convenceu a trocar o Mais Tradicional pelo vil metal dos petrodólares do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Terceiro colocado no Brasileirã0-2024, o Botafogo entrou na disputa por vaga nas oitavas de final da Libertadores, apesar de ainda estar na lanterna do Grupo D. O time da Estrela Solitária soma três pontos e está atrás de Universitario (4), LDU (4) e Junior Barranquilla (5).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.