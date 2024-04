Ferreira mira titularidade no São Paulo e analisa novo treinador: ‘Alto astral’

O São Paulo vai até Guayaquil nesta quinta-feira (25), para encarar o Barcelona-EQU, às 21h, pela terceira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. A partida também marca a primeira partida de Luis Zubeldía no comando da equipe. E o treinador argentino já terá que tomar algumas decisões importantes no time titular, como manter ou não o esquema com três zagueiros. Mas quem está de olho nesta troca é o atacante Ferreira.

Um dos destaques da equipe nos últimos jogos, Ferreira foi reserva contra o Atlético-GO por conta do esquema de três zagueiros. Milton Cruz optou por não jogar com um atacante de beirada e usando os laterais como alas. Contudo, o atacante já se botou à disposição do treinador para atuar em qualquer setor do campo.

“A gente se adapta, quer ajudar. Se for com a linha de três zagueiros, ou se for com uma linha de quatro (com dois laterais). Quero ajudar, fazer o que for melhor para o São Paulo. Libertadores acompanho desde criança. Fico muito feliz por estar na minha segunda, a primeira pelo São Paulo. Sabemos a importância da Libertadores para esse clube e o peso desse clube na Libertadores”, disse Ferreira.

Com três pontos, o São Paulo é o segundo colocado no Grupo B da Libertadores. Se vencer o Barcelona, abre quatro pontos para o adversário desta quinta-feira. Por isso, o jogo em Guayaquil é visto como uma decisão para o Tricolor.

“Todo jogo de Libertadores é uma decisão, como vai ser amanhã. Começamos com derrota, nos recuperamos e agora é dar continuidade, buscar uma vitória fora de casa para dar tranquilidade no decorrer da competição’, completou o atacante.

Ferreira avalia trabalho de Zubeldía

Por fim, o jogador também comentou como foi os primeiros dias com o argentino no São Paulo. Ferreira esteve no grupo de jogadores que tiveram mais contato com o técnico Luis Zubeldía, já que os titulares contra o Atlético-GO estiveram com o treinador apenas na quarta-feira (24).

“Fizemos dois trabalhos com ele. O pessoal que jogou mais tempo não conseguiu fazer essa atividade. Já houve uma mudança. É um trabalho diferente, mas é isso. Nos entregarmos como estávamos nos entregando para os resultados positivos virem. É uma comissão alto astral, que grita o tempo todo, orienta o tempo todo, participa do treino todo. Isso é importante para todo o grupo, para nos mantermos focados e fazermos um bom treinamento para levarmos isso para o jogo”, finalizou Ferreira.

