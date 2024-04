João Paulo faz tratamento intensivo para não desfalcar Santos contra o Avaí

O goleiro João Paulo não pretende abrir a disputa por uma vaga na meta santista. O arqueiro se queixou à fisioterapia sobre dores em um dos ombros (não especificou qual) e preocupou a comissão técnica por um momento. Contudo, o atleta vem fazendo um esforço gigantesco para estar em campo nesta sexta-feira (26), contra o Avaí, pela segunda rodada da Série B.

Ao longo da semana, João se queixou de dores e acabou submetido a sessões com os profissionais do clube para resolver o problema. Para resolver logo a lesão, o goleiro se submeteu a duas sessões de fisioterapia por dia, para estar à disposição de Fábio Carille para a próxima partida.

De acordo com o departamento médico do Santos, o goleiro não tem uma lesão constatada e pode ser mantido no time titular, assim como foi em todos os jogos do Peixe nesta temporada. João já faz trabalhos preventivos no clube há algum tempo por conta destas dores, mas nada que tirasse dos gramados.

Um dos motivos para João Paulo não querer abrir mão de estar em campo contra o Avaí é a disputa na meta santista. Afinal, Brazão tem feito bons treinos e surpreendido com um ótimo desempenho no dia a dia santista. Contudo, ele ainda não estreou com a camisa do Peixe e não há uma estimativa quando fará sua estreia

Além disso, João Paulo voltou a receber desconfiança após a final do Campeonato Paulista. O goleiro cometeu um pênalti na final contra o Palmeiras e levantou novamente a discussão se ele pode ser o protetor da meta santista na temporada. Assim, o jogador não pretende abrir mão da titularidade tão fácil.

