Após mais de um mês, Vasco acerta com novo diretor executivo

Após 35 dias sem um funcionário na pasta, o Vasco tem um novo diretor executivo. Pedro Martins, homem forte do Cruzeiro, deixará a Raposa para acertar com o Cruz-Maltino pelas próximas temporadas.

O dirigente de 36 anos chega para substituir Alexandre Mattos, demitido do cargo no dia 21 de março. A informação é do jornalista André Rizek, do “SporTV”. Segundo a publicação, ainda não há contrato assinado, porém. A tendência, assim, é que o anúncio seja feito em breve.

Pedro Martins estava no Cruzeiro desde janeiro de 2022, quando chegou para assumir vaga deixada exatamente por Alexandre Mattos, quando a Raposa virava SAF.

Formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, Pedro também foi diretor de futebol na Ferroviária-SP, em 2017, 2018 e 2020. Foi ainda gestor do Departamento de Informação no Athletico, entre 2013 e 2017, e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

O dirigente chega, então, para ser o terceiro diretor de futebol da Era SAF no Vasco. Antes dele, Paulo Bracks e Alexandre Mattos haviam ocupado o cargo. Bracks ficou entre 2022 e o fim de 2023, enquanto Mattos ficou apenas 101 dias – entre dezembro de 2023 e março de 2024. Clique aqui para relembrar com mais detalhes a passagem de Mattos pelo clube de São Januário.

