Viña celebra primeiro gol no Flamengo e cita os efeitos da altitude: ‘Fica pesado’

Na última quarta-feira (24/04), o Flamengo perdeu para o Bolívar por 2 a 1 e sofreu sua primeira derrota na Libertadores. Apesar do resultado negativo, Viña apresentou uma boa atuação em campo. O lateral-esquerdo marcou um belo gol no começo do jogo e demonstrou muita segurança na parte defensiva.

Bolívar x Flamengo

Viña, dessa forma, celebrou seu primeiro gol pelo Flamengo e citou os efeitos da altitude de La Paz. Afinal, os jogadores rubro-negros jogaram 3600 metros acima do nível do mar na Bolívia.

“Fico muito feliz por fazer meu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir em frente. Durante o jogo começa a se sentir muito a altitude. Fica um pouco pesado, sem força, mas temos que trabalhar para o jogo que vem”, afirmou Viña.

“Estamos em um time que tem que ganhar todos os jogos que enfrenta. Então essa pressão é responsabilidade nossa, vamos buscar os três pontos sempre”, completou Viña.

Chegada de Viña

O lateral-esquerdo é uma das contratações do clube para 2024. Com passagens por Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth e Sassuolo, ele custou 9 milhões de euros (R$ 48,28 milhões na cotação da época) aos cofres rubro-negros. O uruguaio tem contrato na Gávea até o fim de 2028.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Botafogo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Os comandados de Tite contam com duas vitórias e um empate no campeonato.

