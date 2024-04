Com direito a BBB, Cuiabano é apresentado no Botafogo

O Botafogo tem, oficialmente, um novo lateral-esquerdo no plantel. Nesta quinta-feira (25), um dia após a vitória sobre o Universitario (PER) por 3 a 1, pela Libertadores, o clube apresentou, então, no Estádio Nilton Santos, Cuiabano, jogador que o Glorioso foi buscar no Grêmio. E não é que teve até uma menção ao Big Brother Brasil (BBB) de 2024, afinal, o defensor é a cara de Davi, vencedor desta edição do popular reality show.

Da casa mais vigiada do país, no Projac, ao Colosso do Subúrbio, Cuiabano se divertiu com a semelhança, em uma coletiva de imprensa bem leve.

“Alguns amigos me mandaram memes. Aliás, brincadeiras à parte, aqui, todo mundo me recebeu muito bem. Vocês podem ver no meu rosto. Do fotógrafo aos jogadores”, disse um tímido e sorridente reforço do Mais Tradicional.

Ainda sem estrear, Cuiabano acompanhou, no Nilton Santos, os dois últimos jogos do Fogão. No domingo, o time bateu o Juventude por 5 a 1, pelo Brasileirão. E, na quarta-feira, data do aniversário da mãe, o Universitário, pela Libertadores. No entanto, não foram os gols ou a performance da equipe que chamaram sua atenção.

“Gostei demais do mosaico. Os torcedores incentivam e cantam muito. Estou muito feliz mesmo de estar aqui”, reforçou o lateral.

