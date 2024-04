Com Gre-Nal na bagagem, Cuiabano define Fla x Bota: ‘Clássico é tudo igual’

Cuiabano chega com moral no Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução Youtube canal Botafogo TV)

Com experiência de Gre-Nal na bagagem, o lateral-esquerdo Cuiabano chegou ao Rio de Janeiro na semana passada e pode estrear pelo Botafogo logo no clássico contra o Flamengo, neste domingo (28), no Maracanã, às 11h (horário de Brasília), pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (25), em sua apresentação, o novo reforço do Alvinegro definiu o embate contra os rubro-negros.

“Clássico é a mesma coisa aqui e lá. Quero entrar em campo, ganhar e ser feliz. Estou aqui para agregar e trabalhar. Temos uma grande equipe, assim como o adversário”, disse o ex-jogador do Grêmio, arquirrival do Internacional, em um dos maiores choques do futebol mundial.

No Botafogo, Cuiabano vai disputar vaga com Hugo e Marçal. Este último, no entanto, está no departamento médico. No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho o utilizou, algumas vezes, como ponta, adiantado. Curto e grosso, o jogador do Fogão expressou onde prefere atuar.

“Me sinto melhor na lateral esquerda. O Grêmio estava sem ponta esquerdo, então, fui improvisado. Mas vou dar o meu máximo em qualquer posição. Sempre com garra e determinação”, acrescentou Cuiabano.

O Glorioso pagou R$ 7 milhões ao Grêmio por 100% dos direitos do jogador. Cuiabano assinou com o Mais Tradicional até dezembro de 2027.

“Feliz e motivado. O clube montou um projeto para minha carreira, por isso, meu foco, agora, está somente no Botafogo”, lembrou o defensor alvinegro.

