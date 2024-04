Nova camisa branca do Cruzeiro ‘vaza’ na internet; veja imagens

Camisa branca do Cruzeiro com inspiração na 'Igrejinha da Pampulha' - (crédito: Reprodução/ Twitter)

A nova camisa branca do Cruzeiro para esta temporada vazou nesta quinta-feira (25). Na véspera do lançamento oficial pela Adidas, as imagens apareceram no site de uma loja e circularam nas redes sociais, antes de a fornecedora divulgá-las oficialmente.

O uniforme conta com uma homenagem a um famoso ponto turístico de Belo Horizonte. A camisa tem detalhes nas mangas e na gola, que tem formato redondo, em alusão à igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “Igrejinha da Pampulha”. Ela foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1943.

Só faltava a tradicional camisa branca para o Cruzeiro fechar a divulgação da sua coleção para 2024. Isso porque o clube já havia revelado o uniforme principal (azul), de treino, viagem e comissão técnica. Assim, a Raposa pôde “aposentar” a camisa branca que vinha sendo utilizada em partidas na temporada, que era da coleção de 2023/24.

Cruzeiro tem contrato com a Adidas até o fim de 2025. Contudo, a relação tem sido turbulenta, uma vez que desde 2020, ano do início da parceria, tem havido vazamentos das camisas antes do lançamento oficial, que normalmente acontece de forma conjunta por ambos.

Cruzeiro ‘aposentou’ camisa antiga contra La Calera

A Raposa vem de um empate sem gols com a Unión La Calera, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. O jogo marcou a ‘despedida’ da camisa branca da temporada passada.

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Vitória, no Mineirão, no próximo domingo. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília).

