Eduardo elogia elenco do Botafogo e projeta classificação na Libertadores: ‘Vamos em busca’

Na última quarta-feira (24/04), o Botafogo venceu o Universitario por 3 a 1 no Nilton Santos e somou os primeiros três pontos na Libertadores. Com dois gols, Eduardo teve participação decisiva no jogo e foi um dos destaques em campo.

Tiquinho Soares sofreu uma lesão muscular nos primeiros minutos de jogo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Assim, Eduardo, que estava no banco de reservas, entrou em campo na vaga do atacante e apresentou uma boa atuação no Nilton Santos. Na visão do meio-campista, os jogadores alvinegros ainda têm chances de classificação na Libertadores. O Glorioso conta com duas derrotas e uma vitória na competição.

“O protagonista é o elenco mesmo, o time todo. É claro que fiz gols e pude ajudar. No entanto, teve o trabalho do time todo. Era necessária essa vitória para continuarmos na briga, agora está tudo embolado. Portanto, vamos em busca da classificação”, disse Eduardo ao SporTV.

Aliás, o Botafogo agora entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Flamengo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Com duas vitórias e uma derrota, os jogadores alvinegros estão na terceira colocação do campeonato.

