Arne Slot confirma negociações com o Liverpool - Foto: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images - (crédito: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

O Liverpool está perto de acertar com o treinador que vai substituir Jurgen Klopp no comando da equipe. Após a informação sobre o interesse dos Reds em Arne Slot, o treinador do Feyenoord confirmou, nesta quinta-feira (25), que está em negociações com o clube inglês.

“Os clubes estão negociando. Estou esperando para ver o que acontece. Mas, não é segredo que eu gostaria de ir para o Liverpool. Agora estou à espera que os clubes cheguem a um acordo. Estou confiante de que haverá acordo”, disse Arne Slot em entrevista concedida à ‘ESPN NL’.

Arne Slot, de 45 anos, agrada à diretoria do Liverpool, a transferência pode acontecer em breve. O Feyenoord é o segundo clube na carreira do treinador. Além disso, ele comandou o AZ Alkmaar, também da Holanda, e ganhou projeção nacional.

Agora, na equipe de Roterdã, ele ostenta o seu cargo desde a temporada 2021, na qual rendeu dois títulos: Campeonato Holandês e Copa da Holanda.

Dessa maneira, desde quando assumiu a posição no banco de reservas, ele dirigiu o time em 144 jogos, com 93 vitórias, 27 empates e 24 derrotas. O ataque marcou 331 gols e a defesa foi vazada em 153 oportunidades.

