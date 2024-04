John celebra retorno ao Botafogo: ‘Me preparei bastante’

Na última quarta-feira (24/04), o Botafogo venceu o Universitario por 3 a 1 no Nilton Santos e conquistou sua primeira vitória na Libertadores. Após ficar dois meses afastados dos gramados, John iniciou em campo como titular. O goleiro alvinegro fez boas defesas no jogo e apresentou uma atuação segura.

Retorno ao Botafogo

“Fico feliz de ter retornado depois de dois meses lesionado. Afinal, isso representa muito. Primeiramente quero agradecer a Deus e depois ao mister pela oportunidade. Sabíamos que o jogo era muito importante e de grande responsabilidade. Fizemos um grande jogo e agora é dar sequência. Agora está nas mãos do mister”, disse John.

“Me preparei bastante, todos os dias. Não queria ter me lesionado, mas entendi o momento. Eu vim de uma temporada onde não parei, na Espanha. Dei sequência, cheguei aqui bem, mas acabei me lesionando, numa infelicidade, mas trabalhei bem e me concentrei. Eu fico feliz de ter retornado”, completou John.

Três “finais” na Libertadores

O Glorioso conta com duas derrotas e uma vitória na Libertadores e ainda disputa três jogadas na fase de grupos. Na visão de John, os jogadores alvinegros precisam encarar os próximos jogos da competição como se fossem “finais”.

“São três finais agora, temos que encarar dessa forma. No entanto, sabemos que os jogos da Libertadores são muito difíceis, então temos que encarar cada jogo como uma final, como encaramos hoje, concentrados os 90 minutos para fazer um grande jogo”, afirmou John.

O Botafogo entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Flamengo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Com duas vitórias e uma derrota, os jogadores alvinegros estão na terceira colocação do campeonato.

