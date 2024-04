Jack Grealish pode trocar o City por outro time europeu

Jack Grealish é um dos alvos do Atlético de Madrid para a próxima temporada - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

Contratado a peso de ouro pelo Manchester City, Jack Grealish convive com altos e baixos dentro do elenco comandado por Pep Guardiola.

Por causa da sua instabilidade no time principal, o jogador começa a ver seu nome ganhar espaço na janela de transferência do futebol europeu.

De acordo com as informações do ‘TeamTalk’, Jack Grealish está na mira do Atlético de Madrid, que é comandado pelo treinador Diego Simeone.

O argentino nunca escondeu a sua admiração por Jack Grealish. Sendo assim, ele solicitou a contratação junto aos diretores para a janela de verão no velho continente.

Rápido pelas pontas, o entendimento do treinador é que o inglês encaixa no seu estilo de jogo, principalmente no que diz respeito de assumir o papel de estrela do elenco.

E o dinheiro?

Consciente que a contratação de Jack Grealish vai custar muito alto, o Atlético de Madrid monta a sua estratégia nos bastidores para firmar a compra do jogador.

Segundo a notícia veiculada, a venda de João Félix ao Barcelona vai deixar o caixa do clube espanhol mais robusto e com possibilidade de comprar o atleta junto ao Manchester City.

Valor milionário por Jack Grealish

Vale citar, que o Manchester City pagou 117,5 milhões de euros (R$ milhões) por Jack Grealish junto ao Aston Villa.

Desde a sua chegada aos Cityzens, o meia-atacante participou de 122 jogos, anotou 14 gols e deu 18 assistências. Entre os títulos, ele faturou a Uefa Champions League na temporada passada.

