Frosinone x Salernitana: onde assistir, escalações e arbitragem

Frosinone luta contra o rebaixamento e tem jogo importante contra a Salernitana - (crédito: Foto: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images)

Nesta sexta-feira (26), Frosinone e Salernitana medem forças pela 34ª do campeonato italiano. O jogo será realizado no Estádio Benito Stirpe, em Frosinone, e a bola começa a rolar a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega o Frosinone

Na 18ª colocação, com 28 pontos, os Giallazzurri estão na zona de rebaixamento e não podem pensar em tropeçar, ainda mais por ser um jogo contra o lanterna do torneio. Devido ao revés da Udinese contra a Roma, um empate deixa o time fora do Z-3.

Como chega a Salernitana

Lanterna do torneio, a Salernitana ainda pode escapar do rebaixamento, porém só com um milagre vai conseguir o feito. Até o momento, a equipe soma 15 pontos. Ela precisa vencer todos seus jogos e torcer para o Frosinone, Udinese e Sassuolo não cheguem aos 30 pontos.

FROSINONE X SALERNITANA

Campeonato Italiano – 34ª rodada

Data e horário: 26/4/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Benito Stirpe, Frosinone (ITA)

Frosinone: Turati; Okoli, Romagnoli e Lirola; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini e Valeri; Soulé e Cheddira. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Salernitana: Costil; Fazio, Manolas e Pirola; Pierozzi, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna Martegani e Ikwuemesi.Técnico: Filippo Inzaghi.

Árbitro: A confirmar

VAR: A confirmar

