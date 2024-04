Jogador da Seleção Brasileira sofre acidente em treino e vai para hospital

Yan Couto (D) comemora a vitória do Girona contra o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol - Foto: Pau Barrena/AFP via Getty Images - (crédito: Pau Barrena/AFP via Getty Images)

Um susto no treinamento do Girona nesta quinta-feira (25). O jogador da Seleção Brasileira Yan Couto teve um violento choque com Juanpe e ambos tiveram de ser hospitalizados. No entanto, o clube espanhol confirmou que os atletas já receberam alta.

“Os dois jogadores foram transportados para o hospital, de onde já tiveram alta”, diz o comunicado do clube catalão.

De acordo com o clube, Yan Couto sofreu um corte na sobrancelha, mas não deve desfalcar o time por muito tempo. Além disso, ainda existe a possibilidade de o brasileiro estar entre os relacionado para a partida do próximo sábado (27), contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. O Girona é o terceiro colocado da La Liga, com 68 pontos, e está perto de confirmar a vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions.

Dessa maneira, Yan Couto é um jogador de destaque no Girona nesta temporada surpreendente do clube da Catalunha. O brasileiro disputou 35 partidas nesta temporada.

Por outro lado, Juanpe não teve a mesma sorte do brasileiro. O defensor de 32 anos sofreu uma fratura no nariz e terá que ficar ausente por pelo menos duas semanas.

