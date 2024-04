Payet deverá ser desfalque novamente no Vasco

Não deverá ser no próximo sábado (27) o retorno de Dimitry Payet ao time do Vasco. Isso porque o jogador, que se recupera de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, ainda não tem confiança nos movimentos.

Segundo “O Globo” publicou nesta quinta-feira (25), o jogador não vai a campo para enfrentar o Criciúma, em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Lesionado há 22 dias, o camisa 10 já está reintegrado ao elenco, mas deverá ser desfalque.

A publicação dá conta de que o jogador ainda conta com dores no local e sofre de insegurança em alguns movimentos. Com isso, a tendência é que ele siga como desfalque – o francês ainda não atuou nesta edição do Brasileiro após três rodadas.

Com lesão de grau 1, o prazo de recuperação estimado de Payet era entre quatro e seis semanas – três já se passaram. O jogo seguinte do Vasco é contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (1), no Castelão (CE), pela Copa do Brasil, com o craque podendo voltar neste compromisso.

Sem ele mais uma vez, a tendência é, então, que Ramón Díaz siga com David pelo lado esquerdo do campo. Na direita, há opção por Rossi, titular nos três primeiros jogos, ou Rayan, que entrou em todos e subiu no conceito do treinador argentino.

