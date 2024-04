Amazonas anuncia a contratação de Dentinho, ex-Corinthians

O Amazonas anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação do atacante Dentinho, de 35 anos. O jogador, cria da base do Corinthians, assinou com o clube até o fim da temporada para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não entra em campo desde que deixou o Ceará, em 2022.

Além das partidas da Segunda Divisão, Dentinho poderá também enfrentar o Flamengo, que disputa a elite do Brasileirão. Isso porque o Rubro-Negro é o adversário do Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Maracanã, na quarta-feira (1º de maio). A volta será na Arena Amazônia, no dia 22. Ambos os duelos estão marcados inicialmente para 21h30 (de Brasília).

Dentinho chegou a Manaus na última semana e já treina com os companheiros de elenco. Apesar de ter ficado sem atuar em 2023, o jogador não cogitou encerrar a carreira.

No último sábado, Dentinho esteve na Arena Amazônia para acompanhar a partida entre seu novo clube e o Sport. Contudo, do camarote, viu a equipe pernambucana vencer por 3 a 2, com gols de Romarinho, Gustavo Lopes e Luciano Castán. Matheus Santos e Jô descontaram para o time do Norte do Brasil.

Dentinho não pode jogar no fim de semana

O Amazonas volta a campo no próximo sábado (29), às 17h (de Brasília), para enfrentar o CRB, em Maceió. No entanto, Dentinho não poderá atuar, uma vez que ele ainda não está regularizado no BID da CBF.

Revelado pelo Corinthians, Dentinho fez dupla com Ronaldo Fenômeno em 2009, ajudando a equipe a conquistar a Copa do Brasil e o Paulistão. Além do Timão e do Ceará, o atacante jogou ainda no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 11 temporadas, conquistando 14 títulos. Na Europa, ainda defendeu o Besiktas, da Turquia.

Amazonas contrata meia

Além do experiente atacante, o Amazonas também contratou o meia Falcão, que estava no Al Dhafra, dos Emirados Árabes. Ele atuou na base do Athletico-PR e São Paulo-SP. Em seguida, jogou profissionalmente no futebol mineiro: pelo Athletic e Itabirito.

