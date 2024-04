Manchester City goleia Brighton e encosta no Arsenal

Manchester City atropelou o Brighton fora de casa por 4 a 0 - (crédito: Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

Nesta quinta-feira (25), o Manchester City visitou o Brighton e goleou o adversário por 4 a 0, no Falmer Stadium. O placar deixou o time de Pep Guardiola na vice-liderança, com 76 pontos, um a menos que o líder Arsenal. Vale citar, que os Cityzens estão com um jogo a menos.

Calendário

Na próxima rodada, o Brighton tenta a sua recuperação diante do Bournemouth, fora de casa. O Manchester City visita o Nottingham Forest.

Primeiro tempo e show do Manchester City

Obcecado em resolver o jogo, o Manchester City não perdeu tempo. Os comandados de Pep Guardiola foram para cima do Brighton e apertaram o adversário até abrir o marcador na casa dos 16 minutos com De Bruyne.

O gol deu ânimo ao City, que permaneceu no ataque. Phil Foden ampliou em cobrança de falta e, antes do intervalo, anotou mais um gol após erro na saída de jogo do Brighon.

Segundo tempo

Atordoado, o time da casa até tentou esboçar reação e se lançou ao ataque. Melhor para o Manchester City, que transformou a vitória em goleada. Walker saiu na cara do goleiro e tocou para o argentino, 4 a 0.

João Pedro

Apesar do revés dentro de casa, o Brighton tem um motivo para exaltar: o brasileiro João Pedro. Na etapa final, ele mostrou-se disposto a diminuir o prejuízo, realizou belas jogadas e quase descontou nos minutos finais em finalização cara a cara com Ederson.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.