Romário realiza primeiro treino pelo America: ‘cansado pra caralh*’

Ele está de volta! Romário, um dos grandes nomes do futebol mundial, realizou o seu primeiro treino pelo America, em que disputará a segunda divisão do Campeonato Carioca. Presidente do clube, o Baixinho irá realizar o sonho de jogar ao lado de seu filho, o atacante Romarinho. Após a sua primeira atividade pelo Mecão, nesta quinta-feira (25), o campeão do mundo, aos 53 anos, foi sincero sobre a sua forma física.

“Em relação ao treino, eu estou cansado para c*. Daqui a pouco vem a maca aí me buscar, para quem está há 16 anos sem treinar. Mas, acredito que, no geral, até deu para correr um pouquinho. E a ideia é que a gente vai conversar daqui para frente”, disse Romário.

QUE MOMENTO! Ele voltou. 1??1??????? pic.twitter.com/dikdegzEjz — America Football Club (@AmericaRJ) April 25, 2024

Mas, como já disse anteriormente, Romário não pretende jogar todos os jogos do estadual. Assim, ele voltou a afirmar que o America está em primeiro lugar.

“Quero deixar uma coisa bem clara para todos. Eu não vou disputar o campeonato. A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas. Até porque o mais importante para o America nessa competição é a questão técnica”, afirmou.

“O meu objetivo aqui, o maior de todos, é ter a oportunidade de jogar com o meu filho. Eu já ouvi, leio aí, não só no futebol, muitos atletas têm esse objetivo. Eu estava lendo hoje, inclusive, o Lebron James, com essa possibilidade de jogar com o filho dele no ano que vem. O Rivaldo já teve essa possibilidade, pouquíssimos tiveram e muitos quiseram. E eu vou ter essa oportunidade”, completou.

Como funciona a segundona do Carioca

Em resumo, a segunda divisão do Campeonato Carioca começa a partir do dia 18 de maio, e conta com os seguintes clubes: America, Americano, Araruama, Artsul, Audax Rio, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Petrópolis, Resende e Serrano. Assim, o torneio é em turno único, no sistema de pontos corridos.

