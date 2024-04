Real Sociedad x Real Madrid: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol e o Real Madrid está cada vez mais perto de conquistar o título. Nesta sexta-feira (26), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Anoeta, no País Basco, na partida de abertura da 33ª rodada da La Liga.

Como chega a Real Sociedad

Na sexta posição do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad segue na briga por uma vaga nas próximas competições europeias e precisa reencontrar o caminho das vitórias para não deixar a vaga escapar. Isto porque a equipe não vence há duas rodadas na La Liga, com dois empates consecutivos.

Ao mesmo tempo, o técnico Imanol Alguacil terá alguns problemas para escalar o time. Carlos Fernández, Merquelanz, Brais Méndez e Aihen Muñoz, lesionados, estão fora da partida desta sexta-feira.

Como chega o Real Madrid

Classificado para a semifinal da Champions após eliminar o campeão Manchester City nas quartas de final, o clube merengue ocupa a liderança isolada do Campeonato Espanhol com 81 pontos, 11 a mais que o vice-líder Barcelona. Além disso, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti vem de uma vitória no ‘El Clasico’ que deixou a equipe com as mãos na taça.

A grande dúvida na escalação de Carlo Ancelotti fica por conta de Rodrygo. Isto porque o brasileiro, com gripe, desfalcou o último treino da equipe e será reavaliado para saber se tem condições de jogo.

Além disso, o Real Madrid segue com os desfalques de Bellingham, com gastroenterite, enquanto Mendy, Alaba e Courtois seguem em processo de recuperação de lesão.

Real Sociedad x Real Madrid

33ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 26/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, no País Basco (ESP)

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Jon Pacheco, Javi Galán; Take Kubo, Turrientes, Mikel Merino; Barrenetxea, Sadiq, Oyarzábal. Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde; Brahím, Rodrygo (Joselu), Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP)

VAR: Matteo Busquets Ferrer (ESP)

Onde assistir: Star+

