Avaí x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Avaí nesta sexta-feira (26), às 20h, na Ressacada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Peixe chega embalado após vencer o Paysandu na estreia da equipe na competição por 2 a 0, na Vila Belmiro. Assim, busca a segunda vitória seguida. Já o Leão de Santa Catarina perdeu para o Operário, fora de casa, na primeira partida do torneio e busca a recuperação diante de seu torcedor.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Como chega o Avaí

O Leão da Ressacada deverá ter caras novas em seu elenco à disposição contra o Santos. Afinal, o volante Pedro Castro, o lateral-esquerdo Mário Sérgio e o atacante Ademilson treinaram com o restante do time e devem voltar a lista de relacionados. Todos eles estiveram fora da estreia, na derrota para o Operário-PR por 1 a 0 nos minutos finais do 2º tempo. Além disso, o zagueiro Gustavo Vilar e o volante Zé Ricardo, recém-contratados pelo Avaí, podem fazer suas estreias com a equipe nesta sexta-feira.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Santos não terá o lateral-direito Aderlan para o confronto. Afinal, o jogador precisará passar por uma cirurgia na mão esquerda após fraturar o dedo mindinho no jogo contra o Paysandu. Assim, JP Chermont deve assumir a titularidade. Rodrigo Ferreira, que chegou recentemente do Mirassol, é outra opção. Em contrapartida, os meias Patrick e Serginho, que foram apresentado nos últimos dias, ainda estão fora e não devem fazer sua estreia pelo Peixe. Diferente do lateral-esquerdo Escobar, que foi relacionado e estará no banco de reservas da equipe. Por fim, os volantes Sandry e Alison e o atacante Willian Bigode estão fora.

AVAÍ X SANTOS

Brasileirão Série B -2024 – Segunda rodada

Data e horário: 26/4/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Thiago Pagnussat, Alan Costa e Willian Maranhão; Judson, Ronaldo Henrique, João Paulo e Maurício Garcez; William Pottker e Hygor. Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes:Rafael Trombeta (PR) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

