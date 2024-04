Recuperado, Gustavo Henrique volta aos treinos no Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique foi a principal novidade do Corinthians no treino desta quinta-feira (25) para o jogo diante do Fluminense, no próximo fim de semana. O atleta está recuperado da dengue, após ser diagnosticado na semana passada. Dessa forma, ele já está participando sem limitações das atividades com o restante do grupo.

O zagueiro treinou na academia com os titulares que estiveram em campo neste meio de semana, em jogo contra o Argentinos Juniors, válido pela Copa Sul-Americana. Assim, a maior possibilidade é que Gustavo Henrique comece mesmo jogando diante do Fluminense, neste domingo, na Neo Química Arena. O confronto acontece às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Existe a possibilidade de Gustavo Henrique já começar jogando na zaga, ao lado de Félix Torres. Raul Gustavo, expulso no jogo passado por agredir o bandeirinha, poderá perder espaço pela indisciplina. Caetano e Cacá são outras opções para o setor, sob análise do técnico António Oliveira.

