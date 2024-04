Dominante, Talleres ganha do Córdoba e vira líder no Grupo B

O Talleres seguirá como líder do Grupo B após a terceira rodada da Libertadores 2024. Em visita ao Cobresal, nesta quinta-feira (25), os argentinos ganharam por 2 a 0 e chegaram aos sete pontos conquistados. O São Paulo é o segundo colocado, com três unidades, enquanto Barcelona de Guayaquil (dois) e o próprio Cobresal, com um ponto, fecham a chave.

O Talleres bem que tentou assumir tecnicamente o controle do jogo desde seu início. Porém, a compactação do seu adversário e também a pouca aproximação na troca de passes ofensivos deixavam o cenário pouco perigoso para o gol de Leandro Requena.

Com 19 minutos, a equipe visitante conseguiu converter sua superioridade em gol através da bola parada. Após cobrança de escanteio vindo da esquerda, o zagueiro Kevin Mantilla subiu mais alto que a marcação e testou firme, no canto esquerdo de Requena. Placar aberto e festa do bom contingente de fãs cordobeses na cidade de Calama.

Curiosamente, em um intervalo de nove minutos, a T passou da agonia ao extremo alívio por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo tento de empate marcado pelo Cobresal, mas que foi anulado por posição de impedimento. Em segundo, no bonito lançamento onde Ramón Sosa teve espaço e frieza para dominar dentro da área e bater na saída do goleiro chileno. 2 a 0 aos 28 minutos de jogo.

Administração

Na reta final do primeiro e na sequência da etapa complementar, a partida esteve majoritariamente sob controle da equipe argentina. É fato que, em jogadas pontuais, a equipe do Chile teve espaço para diminuir o prejuízo. Em muito, também pelo recuo das linhas do Talleres diante da boa vantagem no placar.

Desse modo, as atenções do time visitante se voltaram para administrar o triunfo com duas medidas básicas. Foram elas a busca por preencher mais o espaço da sua própria intermediária e, quando a chance aparecia, apostar nas jogadas de contra-ataque. E foi assim que a T conduziu o jogo até o importante triunfo como visitante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.