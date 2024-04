Fábio vê como bom o empate do Fluminense em Assunção

Fãbio foi o melhor em campo neste 0 a 0 do Flu com o Verro Porteño. em Assunção - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves)

O goleiro Fábio saiu de campo como o melhor jogador do empate em 0 a 0 do Fluminense com o Cerro Porteño. Afinal, no duelo no La Olla, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo A, fez pelo menos duas defesas fantásticas, garantindo o empate. No fim da partida, o goleiro analisou o resultado e disse que sair do Paraguai com um ponto foi muito bom.

Confira aqui as atuações do Fluminens e contra o Cerro. Fábio foi o melhor

“A nossa equipe levou muita pressão. O jogo já era difícil. Além disso, choveu dois dias e o campo estava pesado. Além disso, estava muito quente e abafado. Poderíamos ter saído com um resultado melhor. Afinal, perdemos uma chance. Mas o empate foi bom. ganhamos um ponto fora de casa diante de um rival muito qualificado.

Fabio e o quarteto afastado

Fábio também comentou sobre o afastamento de quatro jogadores por indisciplina (fizeram uma festa com mulheres na concentração). Deu uma alfinetada no quarteto, que inclui John Kennedy e Alexsando, jogadores importantíssimos para o elenco.

“Somos um grupo fechado, uma família e tudo é feito com a maior transparência. O importante é cada um ter a conciência do que faz fora de campo.

Próximo rival

Com o empate diante do Cerro Porteño, o Fluminense vai aos cinco pontos, na liderança do Grupo A. Colo Colo e Cerro quatro e o Alianza Lima, dois. Na próxima rodada (9/5), o Flu visita o Colo Colo, em Santiago.

