São Paulo vence o Barcelona em Guayaquil na estreia de Luis Zubelbía

São Paulo busca o tetra da Libertadores para se isolar como maior campeão no Brasil - (crédito: Foto: Marcos Pin/AFP via Getty Images)

Estreia com o pé direito. O São Paulo visitou o Barcelona de Guayaquil (EQU) nesta quinta-feira, no primeiro jogo do técnico Luis Zubeldía, e venceu os equatorianos pela Libertadores 2024. Em jogo realizado no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o Tricolor bateu os Toreros por 2 a 0, com gols de Jonathan Calleri e Alisson.

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo chegou aos seis pontos e segue na vice-liderança do Grupo B. O Barcelona, porém, continua com dois pontos, na terceira colocação da chave.

Primeiro tempo

Jogando fora de casa, o São Paulo não se intimidou e dominou as ações na etapa inicial. O Tricolor controlou o jogo e abriu o marcador aos 16 minutos. Em jogada rápida saindo do campo de defesa, André Silva inverteu a bola para Ferreirinha na esquerda. O atacante são-paulino dominou na linha de fundo, encarou a marcação e cruzou na medida para Calleri. O artilheiro tricolor subiu mais que todo mundo e mandou de cabeça para o fundo das redes. O Barcelona pouco incomodou e tentou arriscar chutes de longe. No fim, a equipe até chegou mais perto, mas sem assustar de fato o goleiro Rafael.

Segundo tempo

Atrás no placar, o Barcelona se lançou ao ataque logo no começo da etapa final, mas parou em duas defesas brilhantes do goleiro Rafael. Aos três minutos, Oyola fez boa jogada e deixou para Rojas, que obrigou o goleiro a fazer grande defesa no seu canto esquerdo. No minuto seguinte, Rojas recebeu outra bola dentro da área, limpou a marcação e bateu forte, mas Rafael caiu novamente, desta vez na direita, para evitar o empate. Como o Barcelona não fez, o São Paulo ampliou. Aos 18 minutos, afinal, após escanteio pela direita, Alisson pegou sobra na entrada da área, limpou o volante Trindade e bateu forte para marcar o segundo. O Barcelona até tentou ensaiar uma pressão após o segundo gol, mas não foi capaz de furar a defesa são-paulina.

Sequência

Barcelona e São Paulo voltam a campo pela quarta rodada da Libertadores no dia 8 de maio. Os Toreros encaram o Talleres (ARG), fora de casa, enquanto o Tricolor tem compromisso com o Cobresal (CHL), também fora de casa.

BARCELONA 0 X 2 SÃO PAULO

Libertadores 2024 – Grupo B – Terceira rodada

Data: 25/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

BARCELONA: Burrai; Vargas, Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Aníbal Chalá; Trindade, Gaibor (Leonai, 25’/2ºT), Oyola (Corozo, 39’/2ºT), Damián Díaz (Cortez, 25’/2ºT) e Joao Rojas (Reasco, 13’/2ºT); Obando (Preciado, 13’/2ºT). Técnico: Germán Corengia

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Rodrigo Nestor, 41’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano (Galoppo, 32’/2ºT); André Silva (Diego Costa, 32’/2ºT), Calleri (Juan, 41’/2ºT) e Ferreira (Michel Araújo, 13’/2ºT); Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Calleri, 16’/1ºT (0-1); Alisson, 18’/1ºT (0-2)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartão Amarelo: Vargas (BAR); Luis Zubeldía (SAO)

Cartão Vermelho: –

