Calleri destaca atuação coletiva do São Paulo em vitória: ‘Todos de parabéns’

O São Paulo visitou o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores e venceu mais uma na Libertadores 2024. Após a vitória nesta quinta-feira, afinal, o atacante Jonathan Calleri, que marcou o primeiro tricolor no Equador, destacou a boa atuação do grupo.

“Fizemos um bom jogo, a equipe jogou muito bem hoje. Acho que conseguimos colocar em prática tudo o que treinamos esta semana. Felizmente fomos bem, marcamos o gol rapidamente e depois administramos o jogo. Uma vitória muito importante e agora vamos continuar porque temos ainda dois jogos em casa. Antes temos um no Chile e precisamos sempre dos três pontos para tentar a classificação”, disse Carelli.

Na estreia de Luis Zubeldía, todo mundo está de parabéns, segundo o camisa 9 argentino. Calleri, aliás, frisou que o elenco tem que seguir no mesmo ritmo para seguir em busca do título.

“Acho que a humildade da equipe e que todos corram pelo objetivo, que é ser campeão. Estão todos de parabéns pela vitória. Vamos torcer para continuar nesse caminho”, finalizou.

O São Paulo volta a campo pela Libertadores no dia 8 de maio, contra o Cobresal. O jogo, afinal, acontecerá no Estádio Municipal Zorros del Desierto, em Calama, no Chile.

