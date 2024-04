Sport x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (26), o Sport recebe o Vila Nova pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre na Arena Pernambuco, na Grande Recife, às 19h. Em sua estreia, os pernambucanos venceram o Amazonas por 3 a 2 e encaram um Vila Nova que também saiu vencedor em seu primeiro jogo, batendo o Guarani.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view), a partir das 18h40.

Como chega o Sport

Para seu primeiro confronto em casa nesta Série B, o Sport tentará deixará uma boa impressão em meio aos desfalques. O zagueiro Rafael Thyere e o volante Fábio Mateus estão de volta à equipe titular, mas o atacante Barletta está fora, com dores musculares. O meia Lucas Lima, se recuperando de lesão, deverá começar no banco de reservas. Já Pedro Vilhena e Ortiz disputam uma posição no meio-campo titular do Rubro-Negro.

Como chega o Vila Nova

Após a boa vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, o Vila Nova tem grandes chances de repetir a escalação do jogo inicial. Chamou a atenção, sobretudo, o meio-campo formado por três volantes, o que deu boa sustentação à equipe goiana. Por isso, o técnico Márcio Fernandes não pretende fazer alterações no onze titular do Alvirrubro para seu primeiro confronto fora de casa.

SPORT x VILA NOVA

2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 26/4/2024 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

SPORT: Caíque França: Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Mateus, Pedro Vilhena (Ortiz) e Domínguez; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

VILA NOVA: Dênis Júnior, João Vitor, Ruan Santos, Anderson Conceição, Eric, Ralf, Cristiano, Geovane, Luciano Naninho, Alesson e Júnior Todinho. Técnico: Márcio Fernandes.

