Bidon perde espaço em meio à crise no Corinthians

Breno Bidon perde espaço no time do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Em meio a um momento turbulento dentro e fora de campo, um dos jogadores mais promissores do Corinthians acabou perdendo espaço nos últimos jogos: Breno Bidon. O jovem volante apareceu como uma grata surpresa após a queda da equipe no Campeonato Paulista e ganhou oportunidades. Contudo, entrou poucas vezes em campo nas últimas partidas.

Dos últimos cinco jogos do Timão, Bidon atuou em apenas um, contra o Red Bull Bragantino, quando entrou nos minutos finais do segundo tempo. O jovem viu Fausto Vera ganhar espaço e assumir a vaga deixada por Maycon, que rompeu o ligamento do joelho e só vai retornar na próxima temporada.

A comissão técnica entende que o argentino tem uma qualidade maior de passe de iniciar as construções de jogada melhor que a de Bidon. Contra o Argentinos Juniors, Fausto Vera desempenhou exatamente este papel, dando mais liberdade para Raniele. Contudo, a ascensão do jogador não tira a confiança do jovem volante no Corinthians.

O jovem é elogiado pelo seu trabalho no dia a dia e é visto como alguém que pode desempenhar diferentes funções em campo. Contudo, por estar passando por um momento turbulento em campo, a comissão técnica vem optando por escalar jogadores mais experientes.

Bidon vive montanha-russa nesta temporada

Bidon foi um dos destaques da equipe que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano e subiu rapidamente para os profissionais. Ele ganhou chance no time titular no duelo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil. Depois, iniciou novamente a partida em um amistoso contra o Londrina e na estreia da equipe na Sul-Americana, contra o Racing-URU. Contudo, perdeu espaço e começou a aparecer menos no time, até virar reserva.

Ele tem contrato com o Timão até o final de 2028, com multa de R$120 milhões para o futebol brasileiro e R$550 milhões para o mercado exterior. O Corinthians não tem a intenção de negociar o jogador neste momento e planeja um longo futuro para ele no Parque São Jorge.

