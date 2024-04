Jr. Santos se inspira em Racionais Mc’s e Dragon Ball Z para triunfar no Botafogo

Principal jogador do Botafogo em 2024 e artilheiro do time nesta temporada, com 14 gols, o atacante Júnior Santos tem duas inspirações para triunfar no Glorioso e levá-lo às glórias. Em entrevista TNT Sports, o Raio expressou as suas preferências.

Quando fui para o Japão, a primeira coisa que tentei aprender foi sobre um desenho que eu gostava muito, Dragon Ball Z. A primeira palavra que aprendi foi ganbatte, que significa “se esforce por favor ou se esforce mais”. A outra pessoa responde ganbarimasu, que é “vou me esforçar, dar meu melhor”. A cultura deles é assim. Você está prestes a parar, mas tem que se esforçar para conseguir. Tanto que o Goku, quando está sem forças, consegue vencer pela família, pelos amigos, pelas pessoas que ama. Foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida”, disse o Jacaré.

Júnior Santos cita frase dos Racionais e enaltece torcida do Botafogo

Dono do time alvinegro, o Anjo das Pernas Confusas também lembrou a temporada passada, na qual o Botafogo deixou escapar o título. Para ilustrar seu pensamento, Júnior Santos citou Racionais Mc’s, famoso grupo de rap do país. E não desiste de buscar um título pelo Mais Tradicional.

“Acho que dói pela expectativa que criamos na torcida e em nós mesmos. Vimos a taça ali perto, o campeonato muito próximo. Nas rodadas finais vimos escapar. A torcida é apaixonada. Aconteceu o que aconteceu, mas os caras estão aí apoiando novamente. Tem algo que sempre prego, sou um cara que sempre gostei muito de ouvir rap. Tem uma frase do Racionais, mandei até para o Tiquinho, me fez mudar de pensamento lá atrás, que é mais ou menos assim: ‘Sempre fui um sonhador, isso que me mantém vivo, quando moleque meu sonho era ser jogador de futebol, porém o capitalismo me ensinou a ser bem-sucedido’. Ele tinha um sonho, não concretizou, mas o que mantém de pé é o sonho. Nós vamos conseguir conquistar esse sonho”, decretou.

