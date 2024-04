Jogadores do Fluminense reclamam de gramado no Paraguai: ‘Difícil de jogar’

Fábio foi o principal destaque do Fluminense no empate com o Cerro Porteño - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense não teve uma boa atuação e ficou no empate, sem gols, com o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores. Assim, após a partida, alguns jogadores do elenco tricolor reclamaram sobre as condições ruins do gramado do Estádio Nueva Olla e alegaram que foi difícil atuar, pois havia muita lama.

“Choveu dois dias aqui, está muito quente, o gramado estava muito pesado. Conseguimos um ponto. Poderíamos ter conseguido um resultado melhor se tentássemos mais jogadas. Seria, aliás, um resultado melhor para a sequência na Libertadores”, disse o goleiro Fábio.

“Gramado difícil de jogar. Choveu muito, tinha muita lama embaixo. Não conseguimos jogar. É um fator importante. A gente tem que dar parabéns a todos que se entregaram e se dedicaram a correr e marcar. Levamos um ponto bom daqui”, completou Germán Cano.

Olho na agenda

Com o empate sem gols, o Tricolor lidera o Grupo A com cinco pontos, um à frente de Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai. O Alianza Lima, do Peru, por sua vez, tem apenas dois pontos.

Por fim, a delegação do Fluminense deve chegar ao Brasil no fim da tarde desta sexta-feira (26). Dessa forma, os comandados de Fernando Diniz irão para São Paulo, onde enfrentam o Corinthians, no domingo (28),às 16h (de Brasília) pela 4ª rodada do Brasileirão. Já pela Libertadores, o time volta a campo no dia 9 de maio, contra o Colo-Colo, em Santiago.

