Santos estuda amistoso contra o Boca Juniors, na Bombonera

Com apenas a Série B para disputar até o final de 2024, o Santos não terá um calendário cheio como outras equipes tradicionais do Brasil. Assim, visando manter o ritmo de jogo e também expandir sua marca, o Peixe estuda realizar amistosos internacionais no exterior. E uma das possibilidades é jogar contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.

Ao saber da procura do Santos por jogos desse tipo, a Proenter, empresa argentina de eventos, fez uma primeira proposta ao Peixe para duelar com o Boca em data a ser definida. Inicialmente, o jogo seria disputado entre os dias 26 de junho e 3 de julho. Aliás, o palco seria a mística La Bombonera.

Apesar de ser um amistoso, a intenção do Santos é levar força máxima. Por conta disso, o clube também quer receber uma compensação financeira para realizar o jogo. Aliás, a negociação neste momento vem sendo feita em dólares.

Além disso, a empresa promotora do evento pagaria todos os custos da delegação santista com traslado e hospedagem em Buenos Aires, na Argentina. As negociações devem ganhar mais força nos próximos dias. O principal objetivo agora é encontrar uma data que não interfira nas partidas da Série B e do Campeonato Argentino.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram, aconteceu em 2021, pela semifinal da Libertadores. Após um empate em 0 a 0 na Bombonera, o Santos venceu por 3 a 0 na Vila Belmiro e foi a final. Além disso, eles já fizeram duas finais da competição continental, em 1963 e 2003, com uma vitória para cada.

