Vice-presidente do Vasco é nomeado para segunda cadeira da SAF

O Conselho Deliberativo do Vasco fez uma reunião, nesta quinta-feira (25), na Sede Náutica da Lagoa. Assim, foi definida a nomeação de Paulo Salomão, vice-presidente do clube, para a segunda cadeira do Conselho Administrativo da SAF. Cabe destacar que ele já ocupava, de forma provisória, a função, e a votação contou com a participação de 170 conselheiros (67 de forma presencial e 103 de forma virtual).

Dessa forma, seis conselheiros foram contra a nomeação do dirigente, enquanto quatro se abstiveram da votação. O restante foi favorável. O novo membro do Conselho Administrativo da SAF disse que representará os interesses da associação, porém afirmou que não tem como garantir a abertura dos contratos.

“Eu tenho muito orgulho na qualidade de representar a associação. Foi nesse sentido que expressei esse sentimento. Não represento a SAF, nem a 777, sou representante da associação, que é centenária. Concordo plenamente com a questão da transparência e indignação, mas não posso ser leviano de dizer que vamos conseguir abrir o contrato”, disse Paulo.

“O Poder Judiciário já disse que o contrato pode ser sigiloso. Pleitear a abertura do contrato podemos fazer, contudo, uma vez que ele é sigiloso, e o Poder Judiciário entenda que ele não pode ser aberto, a gente infelizmente não vai conseguir fazer. Eu gostaria muito que isso acontecesse. O compromisso de defender a associação e seus interesses, faremos de forma proativa. É a minha forma de agir. Assim que deve ser feito esse tipo de situação.”, completou.

Relação entre SAF e clube associativo

O Conselho de Administração da SAF tem sete membros: cinco da 777 Partners e dois do clube. Atualmente, os representantes da empresa norte-americana são Josh Wander (que é o presidente do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya. Pedrinho e Paulo Salomão completam o quadro.

Além disso, o órgão se reúne trimestralmente para apresentar números e discutir a administração da SAF do Vasco. Na última reunião do Conselho de Administração da SAF, por exemplo, Josh Wander não estava entre os presentes. Pedrinho pediu uma reunião direta com a 777 e saiu do encontro.

“A reunião aconteceu de forma muito rápida, com conteúdo que não existiu. Tinham muitas coisas para serem alinhadas anteriormente que não foram. Então, pedimos que a reunião terminasse e tivéssemos uma conversa de sócio para sócio”, disse Pedrinho.

Logo após essa reunião, Pedrinho e Josh Wander se encontraram no Brasil, na vinda do sócio da 777 ao Rio de Janeiro há duas semanas. Ambos os lados buscam alinhar a relação entre SAF e clube, que anda estremecida. Por fim, o posicionamento dos estrangeiros foi de reconciliação e de abrir diálogo.

