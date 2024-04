Felipe Canavan projeta final da Copa do Brasil Sub-17: ‘Escolas na formação de atletas’

Depois de passar pelo Sport, o Fluminense terá pela frente o São Paulo na grande final da Copa do Brasil Sub-17 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Assim, as equipes vão reeditar a decisão da edição de 2020 do mata-mata na próxima quarta-feira (1), às 11h (de Brasília), de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dono de melhor campanha, o Tricolor de Laranjeiras tem o mando de campo e buscará o título inédito da competição em jogo único, com disputa por pênaltis em caso de empate. Dessa forma, na semifinal, a equipe carioca eliminou o Sport, com duas vitórias por 2 a 1, dentro e fora de casa.

“Sabemos que é jogo grande, um clássico do futebol brasileiro, entre duas escolas de formação de atletas muito fortes e que já decidiram a competição. Agora, precisamos entender bem quem é esse São Paulo, estudar e definir a melhor estratégia para a equipe ser o mais competitiva possível e, a partir daí, pensar em ser campeã”, disse o técnico Felipe Canavan ao site oficial do clube carioca.

Campanha invicta

Invicta e com a defesa menos vazada, a Esquadrilha 07 possui a melhor campanha do torneio. Nesse sentido, soma cinco vitórias, um empate, 17 gols marcados e apenas dois sofridos. Além disso, conta com o meia Isaque, artilheiro do mata-mata com cinco bolas na rede.

“É um trabalho de longo prazo e muitas mãos. A equipe começou a ser formatada há quatro, cinco anos. Tanto que a identidade do grupo é muito forte. Estou há aproximadamente dois meses com eles e me sinto privilegiado em trabalhar com um elenco tão qualificado. Diversos profissionais já tiveram a oportunidade de lapidar essa geração. Agora, precisamos ser fortes e equilibrados para, quem sabe, coroar a campanha com esse título tão importante para nós”, completou Canavan.

