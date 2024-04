Flamengo tem bom retrospecto recente diante do Botafogo; Confira os números

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28/04), às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Os times tiveram um bom início de campeonato e competem pelas primeiras colocações na tabela. As equipes, dessa forma, prometem protagonizar um clássico equilibrado e emocionante neste fim de semana.

Flamengo x Botafogo

O Flamengo vem tendo um bom aproveitamento diante do Botafogo. Afinal, nos últimos dez clássicos, foram sete vitórias rubro-negras, dois empates e apenas um triunfo alvinegro. Os confrontos citados incluem Campeonato Carioca e Brasileirão.

Últimos dez jogos entre Fla e Bota

07/02/24 – Fla 1 x 0 Bota (Carioca)

02/09/23 – Bota 1 x 2 Fla (Brasileirão)

30/04/23 – Fla 2 x 3 Bota (Brasileirão)

25/02/23 – Bota 0 x 1 Fla (Carioca)

28/08/22 – Bota 0 x 1 Fla (Brasileirão)

08/05/22 – Fla 0 x 1 Bota (Brasileirão)

23/02/22 – Bota 1 x 3 Fla (Carioca)

24/03/21 – Bota 0 x 2 Fla (Carioca)

05/12/20 – Bota 0 x 1 Fla (Brasileirão)

23/08/20 – Fla 1 x 1 Bota (Brasileirão)

Desfalques de Cebolinha e Tiquinho

Aliás, Flamengo e Botafogo têm desfalques importantes neste fim de semana. Afinal, Everton Cebolinha e Tiquinho Soares estão fora do clássico. O atacante rubro-negro está com uma lesão na panturrilha direita. O centroavante alvinegro, por outro lado, está com uma contusão na coxa direita.

Com duas vitórias e um empate, o Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão, com sete pontos. Com duas vitórias e uma derrota, o Botafogo está na terceira posição, com seis. Portanto, uma vitória no clássico é importante para as pretensões de ambos os lados no campeonato.

