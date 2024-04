Leila Pereira é convidada para comparecer na CPI do Senado

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu um convite para depor na CPI do Senado, criada para investigar suspeitas de manipulação de jogos no futebol brasileiro. A mandatária do Verdão deve comparecer no dia 22 de maio, às 11h, para dar o seu depoimento sobre o caso.

Um dos primeiros atos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), aliás, havia sido a aprovação de requerimentos para convidar a presidente do Palmeiras e também o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para prestar depoimento como testemunhas. O americano falou nesta semana.

O convite para Leila Pereira partiu muito de um depoimento antigo de John Textor. O dono da SAF do Botafogo afirmou que “tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos”. Além disso, acusou cinco jogadores do São Paulo de terem manipulado a goleada sofrida para o Alviverde no Brasileirão do ano passado. Por conta disso, o Verdão colocou o americano na justiça e a empresária acabou convidada a depor.

“Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência. Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Como posso ficar elucubrando sem provas? Isso é irresponsabilidade”, disse Leila Pereira, ao programa ‘Roda Viva’.

Por fim, nesta semana, Textor apresentou documentos na CPI que menciona ter como provas de manipulação no futebol brasileiro. Ele se baseia em relatórios da empresa francesa “Good Game!”. Além disso, o americano mostrou vídeos alegando possíveis movimentações estranhas de lances suspeitos.

