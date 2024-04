Juventus x Milan: onde assistir e escalações

Milik, da Juve, briga com Thiaw, do Milan. Os dois estarão em campo neste sábado - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

Juventus e Milan entram em campo em clima de final de feira. Afinal, não conseguiram evitar o título da Inter de Milão. Porém, um clássico sempre deixa jogadores, torcedores e imprensa ouriçados. Sendo assim, há uma expectativa para um bom jogo. As duas equipes brigam, então, pela vice-liderança desta edição do Calcio. A bola rola às 13h (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Como chega a Juventus?

Terceira colocada, com 64 pontos, a Juventus precisa tirar cinco pontos para o Milan. Nada, melhor, portanto, do que um confronto direto e em casa para colocar fogo na disputa. No entanto, a Velha Senhora tem um retrospecto preocupante. Em cinco jogos, venceu apenas uma vez.

Szczesny volta à baliza para fechar o gol. Entretanto, o atacante Kean segue fora, e o meia Miretti é dúvida. O último, se reunir condições, deve ficar no banco de reservas.

O técnico Massimo Allegri deve, assim, escalar uma equipe com: Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa e Vlahovic.

Como chega o Milan?

Com 69 pontos, o Milan, na última rodada, perdeu o clássico para Inter e viu a rival celebrar o Scudetto na sua frente. O fato doeu, mas o Rossonero quer olhar para frente. E nada melhor do que vencer um clássico de suma importância no Norte do país.

Theo Hernandez, Calabria e Tomori ficam fora por conta de suspensão. Os zagueiros Kjaer e Kalulu, afastados, somam mais dois desfalques. Thiaw entra no miolo central para comandar a defesa.

O Milan de Stefano Pioli deve ir a campo com: Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia e Florenzi; Adli, Reijnders e Pulisic; Loftus-Cheek; Leão e Giroud.

Onde assistir?

A ESPN (TV fechada) e o Star + (streaming) transmitem a partida

CAMPEONATO ITALIANO – RODADA 34

Sexta-feira (26)

Fiorentina x Sassuolo – 15h45

Sábado (27)

Lecce x Monza – 10h

Juventus x Milan – 13h

Lazio x Verona – 15h45

Domingo (28)

Inter de Milão x Torino – 7h30

Bologna x Udinese – 10h

Atalanta x Empoli – 13h

Napoli x Roma – 13h

Frosinone x Salernitana – 15h45

Segunda-feira (29)

Genoa x Cagliari – 14h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.