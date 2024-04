Bruno Guimarães entra na mira do PSG para a próxima temporada

Bruno Guimarães disputou 45 partidas na temporada pelo Newcastle - (crédito: Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Um dos principais nomes do Newcastle, Bruno Guimarães pode estar de malas prontas para deixar o clube inglês. Segundo o jornal britânico “TalkSport”, o PSG já negocia pela contratação do brasileiro, que tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 553 milhões), com validade até a última semana de junho.

O técnico Eddie Howe conta com o meia, considerado o grande pilar da equipe. O comandante confirmou o valor da multa do jogador e afirmou que gostaria de construir o time do Newcastle em torno dele, mas que não teria controle disso.

Apesar da importância na equipe, Bruno Guimarães está bastante valorizado no mercado europeu. Afinal, ele foi comprado em janeiro de 2022 por 42 milhões de euros junto ao Lyon. Segundo o jornal, o Newcastle tem necessidade de negociar atletas para se adequar às regras do Fair Play financeiro da Premier League. Sabendo disso, o PSG entra forte na jogada, principalmente com a iminência da saída de Kylian Mbappé, muito provavelmente para o Real Madrid.

Aos 26 anos, Bruno Guimarães renovou seu contrato com o Newcastle até junho de 2028. O meia disputou 45 partidas nesta temporada, com quatro gols marcados e oito assistências.

Com o brasileiro em campo, o Newcastle perdeu na última rodada para o Crystal Palace, em Londres, por 2 a 0, e se complicou na busca por competições europeias. Assim, neste sábado, tem a chance de se redimir ao receber o lanterna Sheffield United, às 11h (De Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.