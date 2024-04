Fernando Muslera se aposenta da seleção do Uruguai

Maior conquista pela seleção do Uruguai foi a Copa América de 2011 - (crédito: Foto: Evaristo Sa/AFP via Getty Images)

Uma icônica e vencedora figura da seleção do Uruguai anunciou, nesta semana, que não irá mais defender as cores da Celeste. Trata-se do arqueiro Fernando Muslera, atualmente com 37 anos de idade. Assim, sua última partida oficial pelo selecionado bicampeão mundial ficará como o amistoso diante do Panamá, em junho de 2022. Na época, Diego Alonso ainda treinava os uruguaios em duelo que terminou com goleada por 5 a 0.

Através dos canais oficiais, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não apenas oficializou a informação como publicou um compilado em homenagem ao arqueiro. No material, aparecem defesas importantes entre os 133 jogos disputados por Muslera com a camisa da seleção. Foram quatro edições de Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022) onde esteve presente além da conquista da Copa América, em 2011.

O mais uruguaio de… Buenos Aires?

Apesar da enorme identificação com a seleção do Uruguai e o povo charrúa, Fernando Muslera é natural de Buenos Aires, na vizinha Argentina. Entretanto, foram apenas oito meses para que os pais, uruguaios de nascimento, retornassem ao país de origem.

Com formação nas categorias de base do Montevideo Wanderers, o goleiro se transferiu para o Nacional, em 2007, mas logo chamou a atenção do Velho Continente. Tanto que, no mesmo ano, foi negociado com a Lazio, clube onde permaneceu por quatro temporada e obteve a cidadania italiana. Desse modo, ele conta com três nacionalidades distintas.

No ano de 2011, quando já frequentava as convocações da seleção uruguaia, Muslera dava início a sua bonita e longeva história com a camisa do Galatasaray, clube onde está até os dias atuais. No gigante do país dividido entre Europa e Ásia, são 502 partidas e 15 troféus entre Campeonato Turco, Copa e Supercopa da Turquia.

