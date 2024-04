Torcedor do Flamengo, Anderson Leonardo, do Molejo, morre aos 51 anos

Um dos grandes nomes do pagode, Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. O cantor do grupo Molejo tratava, há um ano e meio, de um câncer na região inguinal. Anderson era torcedor fanático do Flamengo.

“Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, postou o perfil oficial do cantor.

Anderson Leonardo, também conhecido como Anderson Molejão, por conta do nome do grupo, estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca. Mas, nos últimos dias, ele teve uma piora em seu quadro.

Flamengo lamenta a morte do cantor

Aliás, poucos minutos após o anúncio da morte de Anderson Leonardo, o Flamengo postou uma nota lamentando a perda do rubro-negro.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a… pic.twitter.com/oEMbcvTacY — Flamengo (@Flamengo) April 26, 2024