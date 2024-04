Com bons números, Léo Pereira se torna esperança de gols no clássico entre Flamengo e Botafogo

O Flamengo entra em campo neste domingo (28/04), diante do Botafogo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Com 14 gols marcados na temporada, Pedro é uma das esperanças da torcida rubro-negra no clássico. No entanto, existe um jogador improvável que também pode balançar as redes neste fim de semana.

Carrasco do Botafogo

Com uma média de três gols em três jogos, Léo Pereira vem sendo decisivo nos clássicos entre Flamengo e Botafogo. O zagueiro, dessa forma, chega confiante e motivado no jogo deste fim de semana. O camisa 4 tem protagonizado boas atuações neste começo de temporada e atualmente vive um momento especial no clube.

Participações de Léo Pereira nos últimos três clássicos entre Flamengo e Botafogo

07/02/24 – Fla 1 x 0 Bota (Carioca)

Flamengo e Botafogo vinham protagonizando um clássico equilibrado e truncado no Maracanã. No entanto, após um cruzamento de Ayrton Lucas, Léo Pereira antecipou Gatito Fernández e marcou um gol de cabeça no fim da partida.

02/09/23 – Bota 1 x 2 Fla (Brasileirão)

O Flamengo vinha sofrendo problemas defensivos na época. No entanto, Léo Pereira apresentou uma atuação segura em campo e conseguiu neutralizar boa parte dos ataques do Botafogo. O zagueiro não marcou gol no clássico desta vez.

30/04/23: Fla 2 x 3 Bota (Brasileirão)

Léo Pereira aproveitou um cruzamento de Fabrício Bruno e finalizou de chapa, sem chances para Lucas Perri. Em seguida, se posicionou bem em uma cobrança de escanteio e cabeceou com precisão no canto. O zagueiro, dessa forma, marcou dois gols no segundo tempo.

Momento no Flamengo

Léo Pereira chegou ao Flamengo no começo de 2020. No entanto, ele só se adaptou ao clube e se tornou titular absoluto em 2022, quando conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro hoje é peça imprescindível no esquema tático de Tite.

Aliás, Flamengo e Botafogo tiveram bons inícios no Brasileirão e atualmente estão na parte de cima da tabela. O time rubro-negro está na segunda colocação, com sete pontos conquistados. A equipe alvinegra, por outro lado, está na terceira posição, com seis.

