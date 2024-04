CBF preparação ação especial em apoio ao Abril Marrom

A CBF prepara uma ação especial para duas partidas da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas partidas Corinthians x Fluminense, no domingo (28), e São Paulo x Palmeiras, na segunda-feira (29), 22 crianças (em cada jogo) cegas e de baixa visão entrarão em campo com os jogadores. Essa é uma iniciativa da entidade em apoio ao Abril Marrom, mês de prevenção e combate à cegueira no Brasil.

As crianças são atendidas pela Fundação Dorina Nowill Para Cegos, em São Paulo. Com o slogan “Pega essa visão”, a frase será exposta em faixas e LEDs antes dos jogos e durante o intervalo.

Após entrarem em campo, as crianças, junto aos pais e responsáveis, acompanharão o jogo, com equipamentos de audiodescrição.

