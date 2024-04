John Textor é suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD

John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol). A punição é por conta das ofensas do norte-americana proferidas na derrota para o Palmeiras, em 2023, no Estádio Nilton Santos.

No entanto, vale citar que, como Textor já cumpriu suspensão no ano passado, ela ficará suspenso, agora, por mais 17 dias. A informação é do “Ge”.

Como a decisão foi tomada em última instância, aliás, pela maioria dos auditores, não cabe recurso da defesa.

Veja os artigos em que Textor recebeu denúncia

John Textor recebeu denúncia três vezes no artigo 243-F, que fala em ofensa à honra. Além disso, uma no 258-B, que cita “invasão local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida”. No primeiro, a punição foi de 30 dias, mais a multa. Já no segundo, mais 15 dias.

Aliás, com as infrações, Textor poderia pegar 360 dias de suspensão.

Outros processos que Textor responde

Em resumo, o alvinegro responde denúncia por não apresentar as provas de manipulação de resultados que afirmou ter. Nesta semana, ele participou da CPI que trata do tema.

Além disso, Textor também responde por fala alegando que jogadores manipularam resultados em jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza nos últimos anos.

