Vasco x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco recebe o Criciúma, neste sábado (27), em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Será às 16h (de Brasília), na casa Cruz-Maltina – todos os ingressos foram vendidos. A equipe mandante vem na 15ª posição, com três pontos. Já o Criciúma, que só atuou duas partidas por enquanto no torneio, vem em 16º, com dois.

Onde assistir

A partida será transmitida apenas pelo sistema de Pay-Per-View no Premiere.

Como chega o Vasco

O Vasco vem com importantes reforços para o duelo deste sábado. Payet, que ainda não estreou no Brasileiro, está recuperado de lesão no joelho e, assim, deve ir a campo. A tendência é que ele seja titular no meio-campo no lugar de Pablo Galdames, que vai para o banco.

Outro retorno é o de Gary Medel. O zagueiro perdeu as últimas duas partidas do Brasileirão por estar no Chile, lidando com problemas pessoais. Ele voltou ao longo da semana e deve voltar ao time titular, com Maicon virando banco.

Outra mudança deve ser a entrada de Hugo Moura na escalação inicial. Último dos dez reforços do Vasco na temporada, ele chegou e logo estreou (saindo do banco) contra o Fluminense, no último sábado (20), tendo boa atuação. Mateus Carvalho, então, é quem deve perder a vaga.

No ataque, outra troca por opção do técnico Ramón Díaz. O ponta Rayan vem entrando nos jogos e se destacando nos treinos, ganhando a primeira oportunidade como titular desde fevereiro, quando começou jogando na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, pelo Campeonato Carioca. Rossi será, dessa forma, sacado do time após ser titular nas três primeiras rodadas.

Como chega o Criciúma

Ainda invicto no Brasileirão, o Criciúma teve, tal qual o Vasco, vários dias livres para treinar, visto que não atuou no meio de semana. O técnico Claudio Tencati contou, aliás, com retornos importantes também. Como os do goleiro Gustavo, e dos atacantes Felipe Vizeu e Eder, além do lateral-direito Jonathan.

A presença deles, porém, ainda não é confirmada. O Tigre pode contar com uma estreia ao longo da partida, aliás. Já que apresentou, na última quarta-feira (24), o meia-atacante Allano, ex-Goiás.

VASCO x CRICIÚMA

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; Rayan, David e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

CRICIÚMA: Gustavo (Alisson); Claudinho, Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR/FIFA/SP)

