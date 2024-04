Real Madrid vence Real Sociedad e se aproxima do título Espanhol

Jogadores de Real Sociedad e Real Madrid em disputa de bola na La Liga - Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images - (crédito: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

O Real Madrid está cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol. Isto porque o clube merengue venceu a Real Sociedad por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), no Estádio Anoeta, no País Basco, na partida de abertura da 33ª rodada da La Liga. O técnico Carlo Ancelotti poupou a maioria de seus jogadores e mandou a campo um time misto. Dessa maneira, Arda Güler aproveitou a oportunidade e marcou o gol da vitória. Agora, restam apenas mais cinco rodadas para o fim da competição.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 84 pontos e abriu 14 de vantagem para o vice-líder Barcelona. Dessa maneira, em caso de tropeço do Barça contra o Valencia, na próxima segunda-feira (29), o clube merengue pode conquistar o título Espanhol na próxima rodada.

Já com a cabeça no primeiro jogo da semifinal da Champions, contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (30), Carlo Ancelotti resolveu encarar a Real Sociedad com time misto. Titulares como Vini Jr, Bellingham, Kroos, Valverde e Rudiger ficam no banco, mas algumas peças entraram na reta final da partida.

Por outro lado, a Real Sociedad chegou à terceira partida consecutiva sem vitória no Campeonato Espanhol e pode se complicar na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque a equipe está em 6º lugar, posição que garante vaga na próxima edição da Liga Conferência, mas o Betis, que está em 7º, com 48, pode empatar em caso de vitória nesta 33ª rodada. Além disso, o clube de Sevilha vem de dois triunfos seguidos na competição.

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (26/4)

Real Sociedad 0x1 Real Madrid

Sábado (27/4)

Las Palmas x Girona – 9h

Almería x Getafe – 11h15

Alavés x Celta de Vigo – 13h30

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – 16h

Domingo (28/4)

Cádiz x Mallorca – 9h

Granada x Osasuna – 11h15

Villarreal x Rayo Vallecano – 13h30

Betis x Sevilla – 16h

Segunda-feira (29/4)

Barcelona x Valencia – 16h

